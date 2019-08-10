Berna Keklikler hangi yarışmalarda yarıştı?

25 Şubat 1989 Almanya doğumlu olan Berna Keklikler, İstanbul'da kardeşiyle yaşıyor. Ekonomi eğitimi alan Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'iyi kazanmıştı.

Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Keklikler, oyunculuk ve modellik de yapıyor.

Survivor 2017’de Gönüllüler takımının en dikkat çeken yarışmacılarından.

Balık burcu olan Berna Keklikler 1,76 boyunda 61 kilo.