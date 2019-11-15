Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç yaşı ve boyu kaç? Dizi ve filmleri
2 Kasım 1984'te Yalova'da doğan Berrak Tüzünataç, dizi ve sinema oyuncusu. Son zamanlarda Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile anılan Berrak Tüzünataç kimdir, boyu kaç? Berrak Tüzünataç hangi dizi-filmlerde yer aldı?
Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım atan Tüzünataç, Kanal D'de yayınlanan Ödünç Hayat 'ta rol aldı. Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırmakta olan oyuncu dizinin 73. bölümünde, canlandırmış olduğu Vahide karakterinin öldürülmesiyle diziye veda etmiştir. Show TV'de yayınlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Filinta dizisinde 'Farah' karakterini de canlandırmıştır.Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım atan Tüzünataç, Kanal D'de yayınlanan Ödünç Hayat 'ta rol aldı. Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırmakta olan oyuncu dizinin 73. bölümünde, canlandırmış olduğu Vahide karakterinin öldürülmesiyle diziye veda etmiştir. Show TV'de yayınlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Filinta dizisinde 'Farah' karakterini de canlandırmıştır.
Filmografisi
SİNEMA
2005 Beyzanın Kadınları Figen
2005 Organize İşler Ebru
2009 Ejder Kapanı Ezo
2009 Kıskanmak Mükerrem
2010 Bir Avuç Deniz Deniz Demirci
2013 Çanakkale Yolun Sonu Behice
TELEVİZYON
2005 Ödünç Hayat Feyzan
2007 Affedilmeyen Duygu
2007-2008 Elveda Rumeli Vahide
2009 Bu Kalp Seni Unutur'mu Yıldız Akay
2010 Ezel Bade Uysal
2012 Son Alev
2013-2014 Muhteşem Yüzyıl Mihrünnisa Sultan
2015 Filinta Farah
2019 Kurşun Gülce Akar
İNTERNET
2017—18 Fi Özge Başrol
2018 Dip Ekin Başrol