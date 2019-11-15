Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç yaşı ve boyu kaç? Dizi ve filmleri

Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım atan Tüzünataç, Kanal D'de yayınlanan Ödünç Hayat 'ta rol aldı. Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırmakta olan oyuncu dizinin 73. bölümünde, canlandırmış olduğu Vahide karakterinin öldürülmesiyle diziye veda etmiştir. Show TV'de yayınlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Filinta dizisinde 'Farah' karakterini de canlandırmıştır.Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım atan Tüzünataç, Kanal D'de yayınlanan Ödünç Hayat 'ta rol aldı. Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırmakta olan oyuncu dizinin 73. bölümünde, canlandırmış olduğu Vahide karakterinin öldürülmesiyle diziye veda etmiştir. Show TV'de yayınlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Filinta dizisinde 'Farah' karakterini de canlandırmıştır.

Filmografisi



SİNEMA



2005 Beyzanın Kadınları Figen

2005 Organize İşler Ebru

2009 Ejder Kapanı Ezo

2009 Kıskanmak Mükerrem

2010 Bir Avuç Deniz Deniz Demirci

2013 Çanakkale Yolun Sonu Behice



TELEVİZYON



2005 Ödünç Hayat Feyzan

2007 Affedilmeyen Duygu

2007-2008 Elveda Rumeli Vahide

2009 Bu Kalp Seni Unutur'mu Yıldız Akay

2010 Ezel Bade Uysal

2012 Son Alev

2013-2014 Muhteşem Yüzyıl Mihrünnisa Sultan

2015 Filinta Farah

2019 Kurşun Gülce Akar



İNTERNET



2017—18 Fi Özge Başrol

2018 Dip Ekin Başrol