Berrak TÃ¼zÃ¼nataÃ§ kimdir Hangi dizi-filmlerde oynadÄ±

Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, YÄ±lmaz ErdoÄŸan'Ä±n Organize Ä°ÅŸler filmindeki ufak rolÃ¼yle de sinemaya adÄ±m atan TÃ¼zÃ¼nataÃ§, Kanal D'de yayÄ±nlanan Ã–dÃ¼nÃ§ Hayat 'ta rol aldÄ±. Elveda Rumeli adlÄ± televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandÄ±rmakta olan oyuncu dizinin 73. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, canlandÄ±rmÄ±ÅŸ olduÄŸu Vahide karakterinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle diziye veda etmiÅŸtir. Show TV'de yayÄ±nlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlÄ± dizide YÄ±ldÄ±z karakterini canlandÄ±rdÄ±. Filinta dizisinde 'Farah' karakterini de canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

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