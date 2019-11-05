Berrak TÃ¼zÃ¼nataÃ§ kimdir Hangi dizi-filmlerde oynadÄ±

05.11.2019 - 17:23 |
Berrak Tüzünataç kimdir? Hangi dizi-filmlerde oynadÄ±?
2 KasÄ±m 1984'de Yalova'da doÄŸan Berrak TÃ¼zÃ¼nataÃ§, sinema ve dizi oyuncusu. Liseyi KoÃ§ Ã–zel Lisesi'nde okumuÅŸ, daha sonra Ä°stanbul Ãœniversitesi Ä°ÅŸletme FakÃ¼ltesi'nden mezun olmuÅŸtur. Kariyerine oyunculukla devam eden Berrak TÃ¼zÃ¼nataÃ§, hangi dizi-film projelerinde yer almÄ±ÅŸtÄ±r?
Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, YÄ±lmaz ErdoÄŸan'Ä±n Organize Ä°ÅŸler filmindeki ufak rolÃ¼yle de sinemaya adÄ±m atan TÃ¼zÃ¼nataÃ§, Kanal D'de yayÄ±nlanan Ã–dÃ¼nÃ§ Hayat 'ta rol aldÄ±. Elveda Rumeli adlÄ± televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandÄ±rmakta olan oyuncu dizinin 73. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, canlandÄ±rmÄ±ÅŸ olduÄŸu Vahide karakterinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle diziye veda etmiÅŸtir. Show TV'de yayÄ±nlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlÄ± dizide YÄ±ldÄ±z karakterini canlandÄ±rdÄ±. Filinta dizisinde 'Farah' karakterini de canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.
Â