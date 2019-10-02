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02.10.2019 - 09:40 |

Berrak Tüzünataç kimdir? Hangi dizilerde oynadÄ±?

2 KasÄ±m 1984'de Yalova'da doÄŸan Berrak TÃ¼zÃ¼nataÃ§, sinema ve dizi oyuncusu. Liseyi KoÃ§ Ã–zel Lisesi'nde okumuÅŸ, daha sonra Ä°stanbul Ãœniversitesi Ä°ÅŸletme FakÃ¼ltesi'nden mezun olmuÅŸtur. BirÃ§ok projede yer alan Berrak TÃ¼zÃ¼nataÃ§ hangi dizilerde oynadÄ±? Ä°ÅŸte Berrak TÃ¼zÃ¼nataÃ§ hakkÄ±nda merak edilenler...

Berrak Tüzünataç kimdir? Hangi dizilerde oynadÄ±?

Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, YÄ±lmaz ErdoÄŸan'Ä±n Organize Ä°ÅŸler filmindeki ufak rolÃ¼yle de sinemaya adÄ±m atan TÃ¼zÃ¼nataÃ§, Kanal D'de yayÄ±nlanan Ã–dÃ¼nÃ§ Hayat 'ta rol aldÄ±. Elveda Rumeli adlÄ± televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandÄ±rmakta olan oyuncu dizinin 73. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, canlandÄ±rmÄ±ÅŸ olduÄŸu Vahide karakterinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle diziye veda etmiÅŸtir. Show TV'de yayÄ±nlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlÄ± dizide YÄ±ldÄ±z karakterini canlandÄ±rdÄ±.

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Berrak TÃ¼zÃ¼nataÃ§ kimdir Hangi dizilerde oynadÄ±

Ä°stanbul'da tek teker terörüÄ°stanbul'un çeÅŸitli noktalarÄ±nda motosikletle tek teker üzerinde seyrederek trafik güvenliÄŸini hiçe sayan magandalar kameralara yansÄ±dÄ±.
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