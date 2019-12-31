Berrak Tüzünataç kimdir, kaç yasinda? Berrak Tüzünataç biyografisi

Berrak Tüzünataç 2 Kasim 1984 yılında Yalova'da dünyaya geldi. İlk olarak Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara çıkan Berrak Tüzünataç daha sonra Organize İsler filminde ufak bir rolde oynamasının ardından oyunculuk kariyerine adim attı. Sonra sırasıyla Ödünç Hayat, Elvada Rumeli, Ezel, Muhtesem Yüzyil, Filinta ve Kursun dizilerinde rol aldı. Dizilerin yani sıra sinema filmlerinde rol alan Berrak Tüzünataç, Ejder Kapanı adli filmde Ugur Yücel, Kenan Imirzalioglu ve Nejat Isler ve Ceyda Düvenci ile birlikte rol aldı. Bu aksam O Ses Türkiye Yilbasi Özel programında sahneye çikacak olan Berrak Tüzünataç, güzelliginin yani sira oyunculugu ile de dikkat çekiyor. Iste Berrak Tüzünataç hakkında merak edilenler...

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?

Birsen Berrak Tüzünataç 2 Kasim 1984 yilinda Yalova'da dünyaya geldi, Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Berrak Tüzünataç, Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumus, daha sonra Istanbul Üniversitesi Isletme Fakültesi'nden mezun olmustur. Daha sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, Yilmaz Erdogan'in Organize Isler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adim atan Tüzünataç, Kanal D'de yayinlanan Ödünç Hayat 'ta rol aldi. Elveda Rumeli adli televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandirmakta olan oyuncu dizinin 73. bölümünde, canlandirmis oldugu Vahide karakterinin öldürülmesiyle diziye veda etmistir. Show TV'de yayinlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adli dizide Yildiz karakterini canlandirdi. Su an Filinta dizisinde 'Farah' karakterini canlandirmaktadir.

BERRAK TÜZÜNATAÇ FİLMOGRAFİSİ

2005 Beyzanin Kadinlari (Figen)

2005 Organize Isler (Ebru)

2009 Ejder Kapani (Ezo)

2009 Kiskanmak (Mükerrem)

2010 Bir Avuç Deniz (Deniz Demirci)

2013 Çanakkale Yolun Sonu (Behice)

2020 Biz Böyleyiz (Emre)

TV DIZILERI

2005 Ödünç Hayat (Feyzan)

2007 Affedilmeyen (Duygu)

2007-2008 Elvada Rumeli (Vahide)

2009 Bu Kalp Seni Unutur Mu (Yildiz Akay)

2010 Ezel (Bade Uysal)

2012 Son (Alev)

2013-2014 Muhtesem Yüzyil (Mihrünnisa Sultan)

2015 Filinta (Farah)

2019 Kursun (Gülce Akar)

INTERNET DIZILERI

2017-18 Fi (Özge)

2018 Dip (Ekin)