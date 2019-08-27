Berrin Keklikler ile Reynmen sevgili mi? Berrin Keklikler kimdir?



BERRİN KEKLİKLER KİMDİR?



Adını ilk olarak Miss Turkey 2013 Güzellik Yarışması’nda duyuran ve bu yarışmada 2. olarak büyük bir üne kavuşan Berrin Keklikler, 7 Nisan 1994 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Bir süre önce Survivor'da yarışan Berna Keklikler'in kardeşi olan ünlü mankenin adı, ünlü YouTuber ve şarkıcı Reynmen ile anılıyor.



BERRİN KEKLİKLER REYNMEN İLE AŞK MI YAŞIYOR?



Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Reynmen, Berrin Keklikler ile görüntülendi. Denizde yakınlaştıkları görüntülenen ikilinin sevgili oldukları iddia edildi.





