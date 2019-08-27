27.08.2019 - 23:50
Berrin Keklikler ile Reynmen sevgili mi? Berrin Keklikler kimdir?
Miss Turkey 2013 Güzellik Yarışması’nda 2. olan Berrin Keklikler, ünlü YouTuber ve şarkıcı Reynmen ile aşk yaşadığı iddiasıyla hakkında en çok arama yapılan isimlerin başında geliyor. Peki Berrin Keklikler ile Reynmen sevgili mi? İşte hem bu soru ile ilgili bilgiler hem de Berrin Keklikler'in hayat hikayesi...
Berrin Keklikler ile Reynmen sevgili mi? Berrin Keklikler kimdir?
BERRİN KEKLİKLER KİMDİR?
Adını ilk olarak Miss Turkey 2013 Güzellik Yarışması’nda duyuran ve bu yarışmada 2. olarak büyük bir üne kavuşan Berrin Keklikler, 7 Nisan 1994 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Bir süre önce Survivor'da yarışan Berna Keklikler'in kardeşi olan ünlü mankenin adı, ünlü YouTuber ve şarkıcı Reynmen ile anılıyor.
BERRİN KEKLİKLER REYNMEN İLE AŞK MI YAŞIYOR?
Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Reynmen, Berrin Keklikler ile görüntülendi. Denizde yakınlaştıkları görüntülenen ikilinin sevgili oldukları iddia edildi.
Kontrolden çıkan otomobilin kaza anı kameradaTEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.