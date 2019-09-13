Berrin Keklikler kimdir? Berrin Keklikler kaç yaşında?

'Ela' şarkısıyla adından söz ettiren Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş Berrin Keklikler ile görüntülendi. Reynmen ile görüntülenen Berrin Keklikler ise merak konusu oldu. İşte Berrin Keklikler ile ilgili ayrıntılar...

BERRİN KEKLİKLER KİMDİR?

7 nisan 1994 Gelsenkirchen, Almanya doğumlu olan Berrin Keklikler, Miss Universe Turkey 2013 ünvanını kazanmış ve ülkesini Miss Universe 2013 yarışmasında temsil etmiştir. Berrin Keklikler yarışmada 2. olmuştur.

Çılgın Dersane Üniversitede filminde rol almıştır. Berrin Keklikler Survivor yarışmasına katılan Berna Keklikler'in kardeşidir.