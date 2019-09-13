13.09.2019 - 13:31 |
Berrin Keklikler kimdir? Berrin Keklikler kaç yaşında?
Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile görüntülenen Berrin Keklikler merak konusu oldu. Peki, Berrin Keklikler kimdir, kaç yaşındadır?
'Ela' şarkısıyla adından söz ettiren Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş Berrin Keklikler ile görüntülendi. Reynmen ile görüntülenen Berrin Keklikler ise merak konusu oldu. İşte Berrin Keklikler ile ilgili ayrıntılar...
BERRİN KEKLİKLER KİMDİR?
7 nisan 1994 Gelsenkirchen, Almanya doğumlu olan Berrin Keklikler, Miss Universe Turkey 2013 ünvanını kazanmış ve ülkesini Miss Universe 2013 yarışmasında temsil etmiştir. Berrin Keklikler yarışmada 2. olmuştur.
Çılgın Dersane Üniversitede filminde rol almıştır. Berrin Keklikler Survivor yarışmasına katılan Berna Keklikler'in kardeşidir.
Herkes, kalpli gölün pembeleşmesini bekliyorYılın sadece birkaç günü pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğrafları nedeniyle popüler olan kalp şeklindeki gölün bu yıl da pembe rengini almasına kısa bir zaman kaldığı düşünülüyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan Köyü'nde bulunan göl şu anda kahverenginde bulunurken çevredekiler heyecanla bu yıl da pembe rengine dönüşmesini bekliyor.