‘Beşiktaş göç veriyor’

Beyoğlu’ndaki eğlence merkezlerinin ivme kaybetmesinden en çok Beşiktaş’ın etkilediğini dile getiren Akpolat, “Beşiktaş’ın yerlisi, son yıllarda Sarıyer başta olmak üzere, çevre ilçelere göç etmeye başladı. Gidenlerin yerini Beyoğlu’ndan gelen mekan sahipleri ile öğrenciler alıyor. Tersine göçü başlatmak, gidenleri geri getirmek ve başarılı öğrencilerimizin ilçe sınırlarındaki şirketlerde iş imkanına kavuşması için projeler üreteceğiz” dedi.

Akpolat, yaşlılar, engelliler ve çocuklu annelerin yürüdüğü sokak ve kaldırımlarda düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade ederek; “Beşiktaş, tarihi ve eğimli bir ilçe. Beşiktaş’ta yaşayan vatandaşımızın deniz kenarında ucuz hizmet alacağı işletmeleri hayata geçireceğiz. İlçemizde 60 yaş üzeri 40 bin, 65 yaş üzerinde 27 bin seçmen var. Vatandaş anketinden ucuz çay içmek istediğini söyleyenler yüzde 28 ile ilk sırada. Büyükşehir’in elindeki atıl arsa ve tesislerin tamamını Beşiktaş halkına açacağız” dedi.

Ortaköy Vadisi

Akpolat, projeleri şöyle anlattı: “Beşiktaş’ta 52 hafta festival yapılacak. Barbaros Meydan projesi hayata geçecek. İBB Başkanı İmamoğlu, Taksim ve Beşiktaş meydanlarında düzenleme yapılacağını belirtti. Tarihi doku ve eğimi göz önünde bulundurarak, trafiği yer altına alıp, meydanı genişleteceğiz. Ortaköy Vadisi’nde 200 dönümlük araziyi yeşil yaşam vadisi haline getiriyoruz. Zorlu AVM’den, Ambarlıdere’ye kadar olan hat yeşil alan olacak.”