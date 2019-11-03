Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün videosu ortaya çıktı: Öldürün beni

Koşarak Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Necdet K., çıkarıldıktan sonra gözaltına alındı. Hastanede tedavileri süren 13 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti. Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polis yok mu? Öldürün beni" şeklinde bağırdığı duyuluyor.

Denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durakta bekleyenlere çarpması sonucu yaralananlardan Yalçın Tahir Billur (77) yaşamını yitirdi.

Akşam saatlerinde Beşiktaş'taki otobüs durağında meydana gelen kazada, özel halk otobüsü durakta bekleyenlere çarpmış, kazada 12 kişi yaralanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş’ta saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki 34 AJ 7572 plakalı özel halk otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağı'na dalmış ve 12 kişinin yaralanmasına sebebiyet vermişti. Kaza sonrası kaçmak isteyen sürücü Necdet K. kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi de kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamış ve polis ekipleri tarafından çıkartılarak gözaltına alınmıştı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olay yerinde yapılan incelemelerde 21 metre fren izi tespit edilmişti.