MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...
ABONE OL
02.01.2020 - 08:36 | | DHA

Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...

Beşiktaş'ta trafik ışıklarının araçlar için yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucunda yola fırlayan kadın aynı istikametteki minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...

Olay, Beşiktaş Deniz Müzesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Rabia Çukur, cadde üzerinde bulunan trafik ışıklarından karşıdan karşıya geçmek istedi. Otomobiller için trafik ışıklarının yeşil yandığı sırada yola atladığı iddia edilen kadına önce otomobil çarptı.

Beşiktaşta feci kaza Minibüsün altında kaldı...

Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan kadın aynı istikamette seyir halinde olan bir minibüsün altında kalarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Bir kadının minibüsün altında kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 57 yaşındaki Rabia Çukur'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine trafik ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

Trafik kazasına karışan otomobil ve minibüs sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücülerden birinin kaza sonrasında yaşadığı şok nedeniyle gözyaşlarını tutamayarak ağladığı görüldü. Kazada hayatını kaybeden Rabia Çukur'un Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında çalıştığı öğrenildi. 

Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...Beşiktaş'ta trafik ışıklarının araçlar için yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucunda yola fırlayan kadın aynı istikametteki minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...

Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Tüm Türkiye, 'Sefalet Bebeği' konuşuyor!

Tüm Türkiye, 'Sefalet Bebeği' konuşuyor!

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Sıradaki Haber