BeÅŸiktaÅŸ'ta gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n sahibi iÅŸ yerinde Ã¶lÃ¼ olarak bulundu

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Olay, Etiler Mahallesi Aytar Caddesi'nde bulunan Ã¼nlÃ¼ bir gece kulÃ¼bÃ¼nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, HÃ¼seyin TÃ¼rk ve adÄ± Ã¶ÄŸrenilemeyen oÄŸlu, sabah 06.00 sÄ±ralarÄ±nda kapattÄ±klarÄ± iÅŸ yerinde uyudu. AkÅŸam saat 19.30 sÄ±ralarÄ±nda uyanan HÃ¼seyin TÃ¼rk'Ã¼n oÄŸlu, yanÄ±na gittiÄŸinde babasÄ±nÄ±n tepki vermediÄŸini fark etti.

SAÄžLIK EKÄ°PLERÄ° Ã–LDÃœÄžÃœNÃœ BELÄ°RLEDÄ°

Ä°hbar Ã¼zerine gece kulÃ¼bÃ¼ne saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, HÃ¼seyin TÃ¼rk'Ã¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. VÃ¼cudunda darp ya da yara izi bulunmayan HÃ¼seyin TÃ¼rk'Ã¼n kesin Ã¶lÃ¼m nedeni yapÄ±lacak olan otopsinin ardÄ±ndan belirlenecek.

YAKINLARI OLAY YERÄ°NE AKIN ETTÄ°

HÃ¼seyin TÃ¼rk'Ã¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyan yakÄ±nlarÄ±, BeÅŸiktaÅŸ'ta bulunan Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ne akÄ±n etti.