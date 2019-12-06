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06.12.2019 - 06:05 | | DHA

Beşiktaş'ta intihar ettiği tahmin edilen kişi ölü bulundu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayağından intihar ettiği tahmin edilen Volkan Ekinci (34) hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta intihar ettiği tahmin edilen kişi ölü bulundu

 

Olay, saat 03.30 sıralarında Ortaköy Varnalı Sokak'ta yaşandı. Bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hareketsiz şekilde yerde yatan kişiyi ilk kontrolünde ölmüş olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin kimlik kontrolünde ise ölen şahsın 34 yaşındaki Volkan Ekinci olduğu tespit edildi. Volkan Ekinci'nin cansız bedeni incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beşiktaşta intihar ettiği tahmin edilen kişi ölü bulundu

Ekinci'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasının ayağından atlayarak intihar ettiği tahmin ediliyor.

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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