BeÅŸiktaÅŸ'ta otomobil refÃ¼je Ã§Ä±ktÄ±: 1 yaralÄ±

Kaza saat 03:00 sÄ±ralarÄ±nda Balmumcu Mahallesi, Â Barbaros BulvarÄ±'nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re Zincirlikuyu yÃ¶nÃ¼nden BeÅŸiktaÅŸ MeydanÄ± istikametine gitmekte olan Tuna K.'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 34 E 0883 plakalÄ± otomobil, henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden Ã§Ä±ktÄ±. Orta refÃ¼jdeki demirlere Ã§arpan otomobil ardÄ±ndan aÄŸaÃ§lara Ã§arparak durabildi.Â

KAZADA BÄ°R KÄ°ÅžÄ° YARALANDI

KazanÄ±n ardÄ±ndan olay yerine saÄŸlÄ±k, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Tuna K. KazayÄ± yara almadan atlatÄ±rken, otomobilde bulunan Osman Demir ise hafif yaralandÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ilk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±lan Osman Demir, ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±nÄ±n hayati tehlikesinin olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â

DÄ°REKSÄ°YONU BÄ°R ANDA KIRDI"

YaÅŸanan kazayÄ± anlatan gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± aracÄ±n bir anda orta refÃ¼je girdiÄŸini belirterek, YukarÄ±dan aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru inerken bir anda direksiyonu kÄ±rdÄ±. Olay bÃ¶yle oldu. Bariyerlere girdi. Bir yaralÄ± var. Durumu iyi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ä°nÅŸallah bir ÅŸey yoktur" dedi.,