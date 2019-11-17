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17.11.2019 - 09:44 | | İHA

Beşiktaş'ta şirketinin 4. katından düşen iş adamı hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta şirketinin havalandırma boşluğunda bastığı camın kırılması sonucu 4. kattan aşağıya düşen iş adamının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta şirketinin 4. katından düşen iş adamı hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, Cuma günü Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı üzerindeki bir binada meydana geldi.

Danışmanlık şirketi sahibi  adamı Mertol Tepecik, 4. kattaki havalandırma boşluğuna girdi. Burada boşluğu kapatan cam parçasına basan Tepecik, camın kırılması sonucu dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tepecik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İş adamının ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu..

Beşiktaşta şirketinin 4. katından düşen iş adamı hayatını kaybetti

Beşiktaşta şirketinin 4. katından düşen iş adamı hayatını kaybetti

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