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04.11.2019 - 13:52 | | DHA

Beşiktaş'ta terör estiren halk otobüsü şoförü hakkında yeni gelişme

Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta terör estiren halk otobüsü şoförü hakkında yeni gelişme
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı
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Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda dün meydana gelen olayda Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet K. duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaraladın biri hayatını kaybetti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden deniz atlayan Necdet K. polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlan Necdet K. adliyeye sevk edildi.

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