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05.11.2019 - 14:44 | | DHA

Beşiktaş'taki otobüs dehşetinde ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'ta özel halk otobüsü şoförünün durakta bekleyenlere çarpmasıyla hayatını kaybeden Yalçın Tahir Billur son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş'taki otobüs dehşetinde ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz pazar günü durakta beklerken özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Yalçın Tahir Billur (77) aynı gün akşam hayatını kaybetti. Yalçın Tahir Billur bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, Billur'un ailesi ve yakınları katıldı. Fatih Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yalçın Tahir Billur'un cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

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