Beşiktaş’taki saldırgan kadının ifadesi ortaya çıktı

Sinan Paşa Mahallesi lhlamur Dere Caddesi üzerinde saat 21.30 sıralarında yaşanan olayın ardından kendisine tepki gösteren bir kişiye daha saldırdığı belirlenen ve kamera görüntüleri incelenerek açık kimliği tespit edildi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gerekçesiyle dün akşam saatlerinde Büyükçekmece de yakalanarak gözaltına alındı.

Ressam olduğu öğrenilen Berrak K.'nın uyuşturucu madde kullanma ve mala zarar verme suçlarından kaydı tespit edilmişti.

Geceyi emniyette geçiren Berrak K.'nın ifadesinde "Olay günü 18.00 sıralarında Nişantaşı'nda bir galeri açılışına gittim. Çıkışta yaya olarak Beşiktaş'a indim. Keyifli şekilde yolda yürüyordum. Sergi açılışında ikram edilen birkaç küçük bardak alkol almıştım ancak kendimdeydim. Sarhoşluğum yoktu. Yolda birkaç defa araçların sıkıştırması ve korna çalmalarından rahatsız oldum. Cadde üzerinde yürüdüğüm esnada ismini olay akabinde öğrendiğim Şuheda Nur Eriş'in bana doğru kulaklığını takmış bir halde yürüdüğünü gördüm. Bu şahıs tiksinmiş bir şekilde bana bakıyordu. Ben de bunun üzerine bu bayana refleksle bir tokat attım. Sonra yürüyerek oradan uzaklaştım. Bu kişiyi hiç tanımıyorum. İlk defa orada gördüm. Aramızda husumet yoktur. Olaydan sonra da kendisiyle karşılaşmadık. Şimdi görsem de bu şahsı tanımam. Ani bir refleksle olmuş bir harekettir. Başka bir amacım yoktu" dediği öğrenildi.