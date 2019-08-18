MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBeslenmesi yasak olan cins köpek, bir kadına saldırdı
18.08.2019 - 08:40

Beslenmesi yasak olan cins köpek, bir kadına saldırdı

İzmir Bornova’da yaşayan Zarif Çılğın karşı blokta oturan Doğacan Çetiner’in beslenmesi yasak olan Dogo Arjantin cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan Çılğın, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu

Beslenmesi yasak olan cins köpek, bir kadına saldırdı

Bornova Yeşilova Mahallesi 346/6 sokakta oturan Zarif Çılğın (39), saat 08.30'da İngiliz Bulldog cinsi köpeğini gezdirmek için evinden çıktı.

Talihsiz kadın köpeğini gezdirdiği sırada Doğacan Çetiner'in Dogo Arjantin cinsi köpeğiyle karşılaştı. İki köpek birbiriyle oynamaya başlayınca Çetiner, köpeğin tasmasını bıraktı. Bir süre sonra aniden Dogo Arjantin cinsi köpek, Çılğın'ın sağ koluna saldırdı. Yeni Asır'ın haberine göre, saldırıya uğradıktan sonra can havli ile bağırmaya başlayan talihsiz kadın sağ kolu kanlar içerisinde yere yığıldı. Köpeğin sahibi Çetiner'in yardımıyla kurtulan Çılğın, kendine geldikten sonra kız kardeşiyle birlikte Ege Üniversitesi Hastanesi aciline gitti. Burada gerçekleştirilen tedavisinin ardından Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne giden Çılğın, köpeğin sahibi Doğacan Çetiner'den şikayetçi oldu.

Beslenmesi yasak olan cins köpek, bir kadına saldırdı

"DÜZGÜN EĞİTİM VERMELİ"
Zarif Çılğın, köpekte bir suç bulmadığını asıl suçlunun köpeğin sahibinde olduğunu söyledi.
Dogo Arjantin cinsi köpeğin her gün balkonda olduğunun bilgisini veren Çılğın, "Köpeği bütün gün balkonda tutuyorlardı. Köpek bir süre sonra enerjisini atamadığı için agresifleşiyordu. Daha dün havlamaya başladığında kardeşime 'bu köpek inşallah çocukları ısırmaz' demiştim. Bu dediklerime mahallede oturan herkes şahittir. Ama ben köpekte suç bulmuyorum. Bu suç tamamen sahibinin suçudur. Dogo Arjantin besleyeceksen düzgün bakarak düzgün eğitim vereceksin. Ben köpeğimi 5 kere dışarı çıkarırken, sen hiç çıkarmıyorsun. Sonra birine saldırınca köpekler suçlu oluyor. Suçlu olan köpek değildir. İnsandır" dedi.

Annesini silahla vuran zanlı tutuklandıAdana'da yaralama ve zarar verme suçundan 3 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasıyla aranırken annesini tabancayla vurduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı! İstanbul'da hava durumu bugün nasıl olacak?

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı! İstanbul'da hava durumu bugün nasıl olacak?

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Film gibi operasyonla yakalandı

Film gibi operasyonla yakalandı

Bombalı saldırıda yıkılan emniyetin dönüşümü sürüyor

Bombalı saldırıda yıkılan emniyetin dönüşümü sürüyor

Sıradaki Haber