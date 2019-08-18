Beslenmesi yasak olan cins köpek, bir kadına saldırdı

Bornova Yeşilova Mahallesi 346/6 sokakta oturan Zarif Çılğın (39), saat 08.30'da İngiliz Bulldog cinsi köpeğini gezdirmek için evinden çıktı.

Talihsiz kadın köpeğini gezdirdiği sırada Doğacan Çetiner'in Dogo Arjantin cinsi köpeğiyle karşılaştı. İki köpek birbiriyle oynamaya başlayınca Çetiner, köpeğin tasmasını bıraktı. Bir süre sonra aniden Dogo Arjantin cinsi köpek, Çılğın'ın sağ koluna saldırdı. Yeni Asır'ın haberine göre, saldırıya uğradıktan sonra can havli ile bağırmaya başlayan talihsiz kadın sağ kolu kanlar içerisinde yere yığıldı. Köpeğin sahibi Çetiner'in yardımıyla kurtulan Çılğın, kendine geldikten sonra kız kardeşiyle birlikte Ege Üniversitesi Hastanesi aciline gitti. Burada gerçekleştirilen tedavisinin ardından Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne giden Çılğın, köpeğin sahibi Doğacan Çetiner'den şikayetçi oldu.

"DÜZGÜN EĞİTİM VERMELİ"

Zarif Çılğın, köpekte bir suç bulmadığını asıl suçlunun köpeğin sahibinde olduğunu söyledi.

Dogo Arjantin cinsi köpeğin her gün balkonda olduğunun bilgisini veren Çılğın, "Köpeği bütün gün balkonda tutuyorlardı. Köpek bir süre sonra enerjisini atamadığı için agresifleşiyordu. Daha dün havlamaya başladığında kardeşime 'bu köpek inşallah çocukları ısırmaz' demiştim. Bu dediklerime mahallede oturan herkes şahittir. Ama ben köpekte suç bulmuyorum. Bu suç tamamen sahibinin suçudur. Dogo Arjantin besleyeceksen düzgün bakarak düzgün eğitim vereceksin. Ben köpeğimi 5 kere dışarı çıkarırken, sen hiç çıkarmıyorsun. Sonra birine saldırınca köpekler suçlu oluyor. Suçlu olan köpek değildir. İnsandır" dedi.