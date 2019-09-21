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21.09.2019 - 12:34 |

Beste Kökdemir kimdir? Beste Kökdemir dizileri

Son günlerde yer aldığı diziler ile adından sıkça söz ettiren Beste Kökdemir kimdir? Beste Kökdemir hangi dizilerde rol almıştır. İşte güzel oyuncu Beste Kökdemir ile ilgili merak edilenler...

Beste Kökdemir kimdir? Beste Kökdemir dizileri

Beste Kökdemir, 29 Ağustos 1993'de Sinop'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sinop'ta tamamlayan genç oyuncu, istanbul Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünü kazandı. Fakat bir sene sonra bırakıp Bilgi Üniversite Sahne ve Gösteri Sanatları bölümüne geçiş yaptı.

Başrollerinde Yetkin Dikinciler, Derya Alabora, Mustafa Uğurlu ve İdil Fırat'ın oynadığı Çıplak Gerçek adlı yapımda oynadı. Bu oyunla da oyunculuk hayatı başlamış oldu.

Sonrasında Not Defteri dizisinde zengin aile kızı Selin'i canlandırdı. 2015 yılında ise Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide yer aldı. Burada ise Açelya adlı karakteri canlandırdı.

BESTE KÖKDEMİR DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2019 - Her Yerde Sen - Eylül
2018 - Kalbimin Sultanı – Bezmi Alem

2017 - Taş (Suna) (Sinema Filmi)

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Açelya) (TV Dizisi)

2015 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem – Meleksima Hatun

2015 - Poyraz Karayel 2. sezon (TV Dizisi)

2014 - Not Defteri (Selin) (TV Dizisi)

2013 - Behzat Ç. (TV dizisi)

2012 - Çıplak Gerçek (Hazal) (TV Dizisi)

Galata Köprüsü'nde intihar girişimiFatih’te bulunan Galata Köprüsü’nün altından denize atlayarak intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu kadını, restoranda ailesiyle birlikte oturan Romanyalı turist Lucian Bolboros kurtardı.
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