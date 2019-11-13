MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriBeton makinesinin altında kalan işçi öldü
13.11.2019 - 16:17 | | DHA

Beton makinesinin altında kalan işçi öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, temizlediği beton makinesinin aniden çalışmasıyla altında kalan Fikret Enteş (56) yaşamını yitirdi. Enteş'in, çalıştığı iş yerinden emekli olduğu; ancak işe devam ettiği öğrenildi.

Beton makinesinin altında kalan işçi öldü

Olay, saat 13.30 sıralarında, Belen Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Fikret Enteş, temizlediği beton makinesinin aniden çalışması sonucu altında kaldı. Mesai arkadaşları, Enteş'i makinenin altından çıkararak, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Enteş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 5 çocuk babası Fikret Enteş'in, çalıştığı iş yerinden emekli olduğu; ancak işe devam ettiği öğrenildi.

Acı haberi aldıktan sonra iş yerine gelen Fikret Enteş'in kızları Ayşe ve İrem Enteş, uzun süre gözyaşı döktü. Ayşe ve İrem Enteş kardeşleri, yakınları teskin etti. Fikret Enteş'in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beton makinesinin altında kalan işçi öldü

 

Hayranlık uyandıran mağara turizme kazandırılacak!Elazığ’ın Keban ilçesinde, 10 bin metrekarelik alana yayılan ve 200 metre derinlikte bulunan Gümüşkaya Mağarası’ndaki milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen oluşumlar hayranlık uyandırıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen sanık: Pişmanım

İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen sanık: Pişmanım

Çantalarından Roma dönemine ait 163 sikke çıktı

Çantalarından Roma dönemine ait 163 sikke çıktı

Kurşun 4. bölüm fragmanları! Orhan, Kerim Paşa'ya ulaşabilecek mi?

Kurşun 4. bölüm fragmanları! Orhan, Kerim Paşa'ya ulaşabilecek mi?

Kıskançlık cinayetinin zanlısı rahip çıktı

Kıskançlık cinayetinin zanlısı rahip çıktı

Sıradaki Haber