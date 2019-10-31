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31.10.2019 - 17:45 | | AA

Beton mikserinin çarptığı kadın öldü!

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti, ağır yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.

Beton mikserinin çarptığı kadın öldü!
Beton mikserinin çarptığı kadın öldü!
Beton mikserinin çarptığı kadın öldü!
Beton mikserinin çarptığı kadın öldü!
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R.Ç. idaresindeki 10 BK 268 plakalı beton mikseri, Karesi Mahallesi  Ahmet Toprak Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçen Gülfidan (70) ve  eşi Mahsar Gökmen'e (76) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın altında sürüklenen Gülfidan Gökmen, olay  yerinde yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine  kaldırılan Mahsar Gökmen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.  Bir süre trafiğe kapanan yol, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından tekrar açıldı.

Sürücü R.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

 

 

 

 

   

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