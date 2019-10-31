31.10.2019 - 17:45 | | AA
Beton mikserinin çarptığı kadın öldü!
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti, ağır yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.
R.Ç. idaresindeki 10 BK 268 plakalı beton mikseri, Karesi Mahallesi Ahmet Toprak Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçen Gülfidan (70) ve eşi Mahsar Gökmen'e (76) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın altında sürüklenen Gülfidan Gökmen, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırılan Mahsar Gökmen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından tekrar açıldı.
Sürücü R.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Vicdansızlığın böylesi! Önce çarptı sonra kaçtıBursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ölümden dönen adam yaralanırken, vicdansız sürücü ise arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. O anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.