Betül Demirkaya (betizmmm) kimdir, kaç yaşında, nereli? Betül Demirkaya neden gündem oldu?

Betül Demirkaya gündem oldu. Son zamanların en çok tanınan sosyal medya fenomenlerinden biri olan Betül Demirkaya (betizmmm) ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki Betül Demirkaya (betizmmm) kimdir, kaç yaşında, nereli?



BETÜL DEMİRKAYA KİMDİR?



Instagram'da betizmmm lakabıyla 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan Betül Demirkaya, 22 yaşında ve Azerbaycan Türkü.



BETÜL DEMİRKAYA NEDEN GÜNDEM OLDU?



Günün hakkında en çok konuşulan isimlerinden biri olan Betül Demirkaya, Ukrayna gezisinde çektiği videolar sebebiyle gündem oldu.



