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29.12.2019 - 10:00 | | AA

Beyaz kabus! 173 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te, kar ve tipi nedeniyle 173 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Beyaz kabus! 173 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçesaray, Başkale,  Gürpınar, Çatak ve Muradiye ilçelerinde 50 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin, kapalı yolların açılması için  çalışmalarını yürüttüğü bildirilen açıklamada, söz konusu yerlere ulaşımın kısa  sürede sağlanacağı kaydedildi.

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 köy ve 67 mezra yolu  ulaşıma kapandı.

Bitlis'te ise kar yağışı ve tipi nedeniyle 35 köy yolunda ulaşım  sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı  yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge  genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede,  rüzgar genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette  esecek.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 5, Hakkari ve Muş'ta 3,  Bitlis'te 1 derece olması öngörülüyor.

 

 

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