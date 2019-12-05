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05.12.2019 - 10:01 | | İHA

Beyaz kabus! Kara kış hayatı felç etti

Sivas il merkezine mevsimin ilk karı düştü. Öte yandan Kayseri’de de etkili olan kar yağışı ile birlikte şehir merkezi kısmen beyaza büründü.

Beyaz kabus! Kara kış hayatı felç etti
Beyaz kabus! Kara kış hayatı felç etti
Beyaz kabus! Kara kış hayatı felç etti
Beyaz kabus! Kara kış hayatı felç etti
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Sivas’ta bir süredir yüksek kesimlerde kendini gösteren kar yağışı şehir merkezinde de etkili oldu. Geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı gece yarısı etkisini arttırınca Sivaslılar güne beyaz örtü altında başladı. İl genelinde 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Öte yandan kar yağışı Sivas’ın tüm ilçelerinde de etkisini gösterdi.

 

Kentte sabaha karşı kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezinde yeşil alanlar, binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri, şehir içi yollarda kar yağışına karşı önlemlerini artırdı. Öte yandan kış turizm merkezi Erciyes'te de kar yağışı etkili oldu. Erciyes'te kar kalınlığı gece yağan kar ile 30 santime ulaştı. Karayolları ekipleri Kayseri-Erciyes, Kayseri-Sivas ve Kayseri-Malatya yollarında kar yağışına karşı önlemlerini artırdı.

 

 

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