Beyazıt Meydanı’na ödüllü proje dokunuşu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un tarihi yerlerinden Beyazıt Meydanı’nın ünlü mimar Turgut Cansever’e 1960’larda birincilik getiren proje doğrultusunda düzenleneceğini açıkladı. Dün Beyazıt Meydanı’nda incelemelerde bulunan İmamoğlu, meydandaki çalışmaların 6 ayda bitirilmesi talimatı verdi. İmamoğlu, “Yıllardır bir tadilat söz konusu. 7 yıldır ne yazık ki Beyazıt Camii’nin restorasyonu sürüyor. Tüm alan kapatılmış, otopark kullanılamıyor. Bu kadar değerli alanın yıllardır bu şekilde heba edilmesi çok canımı sıkıyor. Burada 3 hafta önce gezi yaptık. Şimdi de arkadaşlarımla teknik çalışmayı görelim istedik. Burası çok hızlı bitirilecek durumda” dedi. Türkiye’nin en ünlü mimarlarından Turgut Cansever’in 1960’lı yıllarda meydan düzenlemesi için gerçekleştirilen yarışmada kazandığı projesini incelediklerini belirten İmamoğlu, “Bu yarışma paralelinde burayı hızlıca bitirebilme imkanına sahibiz. Arkadaşlarım merhum Turgut Bey’in kızı ile görüşecek. Amacımız, bölgeyi hızlıca turizme kazandırmak. İstanbullunun gelip keyifle tarihi yaşayabileceği, herkesin keyifle tat alabileceği bir alan yaratmak. Buranın doğallığını koruyucu bir tadilatı hızlıca bitireceğiz” şeklinde konuştu.

3 kez birinci seçilmişti

Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü 3 kez kazanan tek mimar olan Turgut Cansever, ödüllü projesi için şunları söylemişti: “Büyük bir heyetin tetkikine sunulan projelerden, hazırlamış olduğum ve meydanı tamamen insanlara hizmet edecek bir yaya alanı haline dönüştüren, üniversite yapıları ile cami arasındaki yön çelişkisini cami-kıble doğrultusunu hakim hale getirerek ve bu yöne uyarak, camiyi yücelterek çözümleyen teklifim tercih edilerek seçildi.”