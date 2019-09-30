Beyin ameliyatında risk oranı yüzde 1-2’lere düştü

Bu yıl ilki Acıbadem Maslak Hastanesi’nde gerçekleştirilen ve beyin cerrahisinde dünyanın bir numarası sayılan ABD’li Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Robert Spetzler’in de katıldığı ‘Boğaziçi Uluslararası Nörobilim Sempozyumu’nda uzmanlar, beyin cerrahisinde kullanılan en yeni teknikler ile ilgili deneyimlerini paylaştı.



Dünyada 5 bini aşkın beyin anevrizma ameliyatıyla bir rekoru elinde bulunduran Spetzler, Türkiye’deki beyin cerrahlarını övdü. Speltzer, ilaçların yanı sıra robotik cerrahi ve radyolojik görüntülemedeki ilerlemelerin tümörlere müdahaleyi kolaylaştırdığını, ölme oranlarının da ciddi oranda azaldığını anlattı. Zirvenin başkanı Acıbadem Maslak Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı da teknolojideki her gelişmenin beyin cerrahisine yansıdığını belirtti. Acıbadem Maslak Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar da nöromonitörizasyon yönteminin ameliyatlardaki kullanımını anlattı.



