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28.07.2019 - 15:56| DHA

Beyin kanaması geçiren hemşirenin ölümünde kene şüphesi

İzmir'de, beyin kanaması geçiren hemşire Meryem Y.(28), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Beyin kanaması geçiren hemşirenin ölümünde kene şüphesi

Kan değerleri düşük olan Meryem Y.'nin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı geçirmiş olabileceği şüphesi üzerine kan örnekleri incelemeye alındı.

Balıkesir'de hemşirelik yapan Meryem Y., İzmir'de, 19 Temmuz'da rahatsızlanınca Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kan değerlerinin düşük olduğu belirlenen Meryem Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Meryem Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Meryem Y.'nin kan değerlerinin düşük olması, KKKA hastalığı geçirmiş olabileceği şüphesi yarattı. Bunun üzerine Meryem Y.'nin kan örnekleri alınıp, incelenmek üzere Ankara'ya laboratuvara gönderildi.

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