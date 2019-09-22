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22.09.2019 - 15:40 | | DHA

Beyin kanamasından hayatını kaybeden er toprağa verildi

Adana’da vatani görevini yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Er Şükrü Gündüz, memleketi Bursa’da toprağa verildi. Cenazede Nurgül Gündüz'ün, tek çocuğu olan oğlu Şükrü Gündüz’ün tabutuna sarılıp, resmini öpmesi, yürekleri dağladı.

Beyin kanamasından hayatını kaybeden er toprağa verildi
Beyin kanamasından hayatını kaybeden er toprağa verildi
Beyin kanamasından hayatını kaybeden er toprağa verildi
Beyin kanamasından hayatını kaybeden er toprağa verildi
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Adana'daki vatani görevini yaparken 10 gün önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirip, hastaneye kaldırılan Er Şükrü Gündüz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bu sabah memleketi Bursa'ya getirilen 1,5 aylık asker Gündüz'ün cenazesi, helallik alınması için merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi’ndeki evine götürüldü. Tek çocuğu olan oğlu Şükrü'nün al bayrağa sarılı tabutunu karşılayan anne Nurgül Gündüz, gözyaşlarına boğuldu. Nurgül Gündüz, helallik alınırken oğlunun tabutuna sarılıp resmini öptü. Baba Ali Gündüz'ün de ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Alınan helalliği andından Şükrü Gündüz’ün cenazesi, Ovaakça Merkez Camii'ne götürüldü. Buradaki törene AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Refik Özen, CHP Milletvekili Erkan Aydın, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve binlerce vatandaş katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Ali Gündüz oğlunun tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.

Şükrü Gündüz'ün cenazesi Ovaakça Merkez Mezarlığı'na götürülerek buradaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Beyin kanamasından hayatını kaybeden er toprağa verildi

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