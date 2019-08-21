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    HaberlerEğitimBeykoz’a yatay geçiş
    21.08.2019 - 07:50

    Beykoz’a yatay geçiş

    Beykoz Üniversitesi’nde 2019-2020 için yatay geçiş başvuruları başladı.

    Beykoz’a yatay geçiş

    Farklı bir üniversitede öğrenim gören öğrenciler, ‘Merkezi Yerleştirme Puanı’ ve ‘Not Ortalaması’ olmak üzere iki farklı yöntemle Beykoz Üniversitesi’nde okumak için başvuru yapabilecekler. Merkezi yerleştirme puanıyla geçiş, lisans veya önlisans öğrencilerinin kayıtlı oldukları programdaki başarı koşullarına bakılmaksızın, yerleştiği yıl aldıkları LYS, YGS, TYT veya sınavsız geçiş puanlarına göre yapılıyor. Not ortalamasına göre ise lisans ve önlisans programlarına kayıtlı olan ve genel not ortalaması en az 2.28 olan öğrenciler, eşdeğer programlara geçiş yapabiliyor. Merkezi yerleştirme puanıyla geçişlerde başvurular için bugün son gün. Not ortalaması ile başvurular, 27 Ağustos’a kadar sürüyor. Başvuru sonuçları 6 Eylül’de ilan edilecek; boş kalan kontenjanlar için yedek kayıtlar ise 23 - 24 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.

     

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