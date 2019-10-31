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31.10.2019 - 16:17 | | DHA

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Beykoz'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
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İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Beykoz'da sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle Tokatköy Mahallesi Akbaba Caddesi, sular altında kaldı. Araçlar göle dönen caddede ilerlemekte zorluk yaşadı.

Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yağmura yakalan bir kişi ise ayakkabılarını çıkararak yürüdü.

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