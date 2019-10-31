31.10.2019 - 16:17 | | DHA
Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
Beykoz'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Beykoz'da sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle Tokatköy Mahallesi Akbaba Caddesi, sular altında kaldı. Araçlar göle dönen caddede ilerlemekte zorluk yaşadı.
Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yağmura yakalan bir kişi ise ayakkabılarını çıkararak yürüdü.
Öğretmen önlükleri yeniden tasarlandıÖğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine bugüne uyarlanarak yeniden tasarlanan öğretmen önlükleri, Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi’nde düzenlenen program ile tanıtıldı. Programa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve çeşitli okullardan öğretmenler katıldı.