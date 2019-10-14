BeyoÄŸlu'nda ses bombasÄ± paniÄŸi

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Olay saat 00:00 sÄ±ralarÄ±nda HacÄ±ahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta meydana geldi. BÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ duyan mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. Ä°hbarÄ±n ardÄ±ndan olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ã§evrede yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken olay yerine Ã–zel Harekat Polisi ve bomba uzmanlarÄ± geldi.

PATLAMANIN EL YAPIMI SES BOMBASI OLDUÄžU BELÄ°RLENDÄ°

Olay yerine gelen ekipler, Ã§evrede yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken Â binanÄ±n Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lan incelemelerde, binanÄ±n giriÅŸinde bulunan aÄŸacÄ±n arkasÄ±na bÄ±rakÄ±lan ses bombasÄ±nÄ±n patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Polis, ses bombasÄ±nÄ± bÄ±rakan kiÅŸi yada kiÅŸilerin belirlenmesi ve yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.











