Beyşehir'de 156 adet kaçak silah ele geçirildi

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan İ.S.'nin kaçak yollarla silah ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler İ.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ve tüfek olmak üzere 156 adet silah ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kız arkadaşıyla zorla ilişkiye girdiğini öğrenince...Konya'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.