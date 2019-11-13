Beyşehir'deki operasyonda 10 tabanca ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde oturan H.Y.'nin (54) ruhsatsız silah satışı yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine H.Y. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda 8'i kurusıkıdan dönüştürülen 10 tabanca ile 11 tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüphelinin sorgusunun sürüyor.