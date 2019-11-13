Beyşehir'deki operasyonda 10 tabanca ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde oturan H.Y.'nin (54) ruhsatsız silah satışı yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine H.Y. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda 8'i kurusıkıdan dönüştürülen 10 tabanca ile 11 tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüphelinin sorgusunun sürüyor.
270 kilometre gelip akrabasına kurşun yağdırdıKocaeli’nin Başiskele ilçesinde, Bülent Y.’nin aracına pompalı tüfekle 8 el ateş ettikten sonra kaçan Ahmet Y., polise teslim oldu. Ahmet Y., emniyetteki ifadesinde, Bülent Y.’nin damadının dayısı olduğunu ve eşi N.Y. ile gönül ilişkisi içerisinde olduğunu öne sürerek, Manisa Akhisar’da eşini döverek hastanelik ettikten sonra Başiskele’ye gelerek olayı gerçekleştirdiğini söyledi.