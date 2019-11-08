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08.11.2019 - 12:05 | | DHA

Beyza sır oldu! Gece 1'de telefonu son kez açtı ve...

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki evinden önceki gün çıkan Beyza Altın'dan (17) bir daha haber alınamadı. Kayıp başvurusu yapan ailesi, yerini bilenlerin ya da görenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.

Beyza sır oldu! Gece 1'de telefonu son kez açtı ve...

Karacasu'nun Cabi Mahallesi'nde yaşayan Beyza Altın, çarşamba günü saat 22.30 sıralarında dışarı çıktı. Yakınları son olarak saat 01.00 sıralarında kendisiyle telefonda görüştü. Daha sonra telefonu kapanan Beyza Altın, eve dönmedi.

Telefonla ulaşamayan ve aradıkları yakın çevrede de Beyza'yı bulamayan yakınları, polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine güvenlik güçleri, arama çalışması başlattı.

Yatağın içinden çıkanlar şoke etti!İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik olarak son 1 ayda gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 300 kilo eroin ele geçirildi. 30 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda şebeke elebaşlarına yönelik bu sabah düzenlenen baskında ise bir uyuşturucu baronu ve 6 yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bir TIR parkında dedektör köpekler eşliğinde yapılan kazıda ise polis kazdıkça zehir ele geçirdi.
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