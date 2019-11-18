18.11.2019 - 22:35 |
Bıçağı keskin olmayan ters yanına ne ad verilir? Kim Milyoner Olmak İster
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sevilen yarışmanın bu akşamki bölümüne oldukça enteresan bir soru damga vurdu. Peki merakla araştırılan bıçağı keskin olmayan ters yanına ne ad verilir?
ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan soru gündem oldu. İşte ayrıntılar...
Bıçağı keskin olmayan ters yanına ne ad verilir?
A- Bıçak Omzu
B- Bıçak ensesi
C- Bıçak sırtı
D- Bıçak dirseği
CEVAP: Bıçak sırtı
Ölü bulunan çiftçinin evinde 'kimyasal madde' şüphesiAntalya'da, sabah saatlerinde, sosyal medya hesabından 'Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim' paylaşımı yapan çiftçi Ali Abay (45), çiftlik evinde ölü bulundu. Polisin evdeki koku nedeniyle kimyasal madde zehirlenmesinden şüphelenmesi üzerine AFAD ekiplerince inceleme yapıldı. İncelemede herhangi bir bulguya rastlanılmazken, Polis, Abay'ın şüpheli ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.