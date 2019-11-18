Bıçağı keskin olmayan ters yanına ne ad verilir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan soru gündem oldu. İşte ayrıntılar...



Bıçağı keskin olmayan ters yanına ne ad verilir?



A- Bıçak Omzu



B- Bıçak ensesi



C- Bıçak sırtı



D- Bıçak dirseği



CEVAP: Bıçak sırtı