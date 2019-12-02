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02.12.2019 - 22:00 | | AA

Biden, Trump'a sürekli söylüyor! İşte yılın kelimesi

Belli bir zamanda 10 binlerce insanın merak ederek araştırdığı kelimeleri yılın kelimesi olarak seçen "Dictionary.com" 2019'un kelimesi olarak "varoluşsal" anlamına gelen "existential"ı seçti.

Biden, Trump'a sürekli söylüyor! İşte yılın kelimesi

"Dictionary.com"dan yapılan açıklamada, "varoluşsal" kelimesinin uzun süre devam eden krizler, insan ve doğaya yönelik ciddi tehditler, önemli siyasi ve sosyal olaylar nedeniyle sözlükte daha fazla arandığı belirtildi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı "varoluşsal tehdit" (existential threat) olarak nitelendirmesinin kelimenin kullanımını artırdığına işaret edilen açıklamada, Hong Kong protestoları, Notre Dame yangını, Dorian kasırgası ve ABD ile Çin arasındaki krizlerin de kelimenin aranma ve kullanım oranını fazlalaştırdığı aktarıldı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında 2 camiye gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 51 kişinin yaşamını yitirmesinin de kelimesinin sözlükte aranmasını yükselttiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dictionary.com'un üst düzey yöneticisi Jennifer Steeves-Kiss, yıl boyunca sözlükte yapılan aramalarda "varoluşsal" kelimesini görmeye başladıklarını belirterek, "Bu kelime, verilerimizde gördüğümüz tutarlı bir konuydu." ifadesini kullandı.

Sözlük yöneticilerinden John Kelly, kelimenin insanın hayatta kalma mücadelesine değindiğine dikkati çekerek, 2020 ABD başkanlık seçiminin aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders ve İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg'in iklim değişikliğini "varoluşsal" olarak değerlendirmesinin kelimeyi öne çıkartan unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

Tek kullanımlık kaşıktan el yapımı bir oyuncağa dönüşen Forky'nin hikayesini konu edinen "Oyuncak Hikayesi 4" filminin de "varoluşsal" kelimesinin kullanım ve arama sayısını artırdığını belirten Kelly, "Bu (film), bize varoluşsal tehditleri varoluşsal seçimlere çevirme fırsatı veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözlük, 2018'in kelimesi olarak "yanlış bilgi" anlamına gelen "misinformation"u seçmişti.

 

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