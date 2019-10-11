BİFO Mozart’la randevuya çıkıyor

Konserlerden bazıları

BİFO, sezon boyunca İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’te gerçekleşecek konserlerinde; Jay Yang (soprano), Yeol Eum Son (piyano), MiloÜ Karadaglic (gitar), Dorothea Röschmann (soprano), Angela Gheorghiu (soprano), Alexander Gavrylyuk (piyano), Andreas Ottensamer (klarnet), Yuri Bashmet (viyola), Pablo Ferrández (viyolonsel), Harriet Krijgh (viyolonsel), Bogdan Baciu (bariton), Peter Sonn (tenor), Elena Maximova (mezzosoprano), Ekaterina Siurina (soprano), Alois Glassner (koro şefi) ve Salzburg Bach Korosu ile aynı sahneyi paylaşacak. Ayrıca bu sezon BİFO; konuk şefler Diego Matheuz, Ludovic Morlot ve John Nelson’ın yönetiminde de konserler gerçekleştirecek.

Geniş repertuvarının yanı sıra sahne duruşuyla da dikkat çeken piyanist Yeol Eum Son ile klasik ve romantik dönemlerin sevilen aryalarını yorumlayışı ile büyük beğeni kazanan Jay Yang, 7 Kasım 2019 Perşembe akşamı BİFO’nun konuğu olacak. Mozart’ın yapıtlarının seslendirileceği konser onursal şef Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek. Diego Matheuz, 28 Kasım 2019 Perşembe akşamı konuk şef olarak BİFO’yu yönetmek üzere İstanbul’a gelecek. Konserin solisti ise “Aranjuez’in kralı” adıyla anılan gitarist MiloÜ Karadaglic olacak. Sanatçı, geçtiğimiz yıl BBC Proms’ta 6000 kişi önünde dünya prömiyerini seslendirdiği, BBC Senfoni ve BİFO ortak siparişi olan Toby Talbot’nun Ink Dark Moon başlıklı gitar konçertosunun Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.