MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBiga'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
12.10.2019 - 12:11 | | DHA

Biga'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Biga'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Biga ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 Ekim tarihinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 115 kilogram kubar esrar ve 97 kök hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ele geçirilen uyuşturucularla ilgili düzenlediği 3 ayrı operasyonda K.U.'yu Akköprü köyünde saklandığı evden kaçmaya çalışırken, M.N.D.'yi de Geyikkırı köyünde yakaladı.

M.N.D'nin evinde, jandarma narkotik köpeği 'Roket'in katılımıyla yapılan aramada 22 kilogram kubar esrar maddesi ile çok sayıda tabanca mermisi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat bulundu. Üçüncü şüpheli F.G. ise Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı. Toplam 138 kilogram esrar ve 97 kök hint keneviri ele geçirilen operaysyonlarda yakalanan şüpheliler K.U., M.N.D. ve F.G. jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Van'da düğün konvoyunda kazaVan'ın Erciş ilçesinde, düğün konvoyunda bulunan minibüsün karşı yönden gelen minibüsle çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Düğün konvoyunda feci kaza

Düğün konvoyunda feci kaza

Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim hava durumu

Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim hava durumu

Köpekten kaçmaya çalışırken araba çarptı

Köpekten kaçmaya çalışırken araba çarptı

Sıradaki Haber