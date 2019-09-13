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13.09.2019 - 07:21 | | AA

Bilecik'te feci kaza!

Bilecik'te panelvan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Bilecik'te feci kaza!

Necati Atalan yönetimindeki 20 AG 193 plakalı panelvan minibüs, Bilecik-Eskişehir kara yolunun otogar kavşağında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Atalan'ın eşi Safiye Atalan olay yerinde hayatını kaybetti. Panelvan minübüste bulunan aynı aileden Mustafa, Zeynep Serra (çocuk), Büşra, Refakat, Gülhan, Burak ve Osman Atalan yaralandı. Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Büşra ve Refakat ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi. Atalan yönetimindeki aracın Zonguldak'tan Denizli'ye gittiği öğrenildi.

E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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