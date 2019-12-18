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18.12.2019 - 16:05 | | DHA

Bilecik’te uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Bilecik’te, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 488 gram esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.

Bilecik’te uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük ilçesi Kızılpınar köyünde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla şüphelilerin kullandığı araç durduruldu. Jandarma ekiplerince yapılan aramada 3 kilo 488 gram esrar, 2 tabanca, 17 tabanca fişeği, 2 ekmek bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.K., M.E. ve O.E. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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