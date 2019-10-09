Biletler Afrika yol Avrupa!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yedi ay önce elebaşı ve üyelerinin çoğunluğu İran ve Suriye uyruklu olan bir şebekenin, yasal yollarla Türkiye’ye giren yabancı şahısları yasa dışı yollarla Avrupa’ya gönderdiği yönünde gelen bilgi üzerine soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekiplerince yapılan takipte Türkiye’ye yasal yollarla giriş yapan ve Avrupa’ya gitmek isteyen yabancı uyruklu kişilere önce sahte bir pasaport hazırlayan şebekenin, daha sonra bu şahıslara gerçek pasaportları üzerinden Afrika ülkelerine, hazırlanan sahte pasaportlar üzerinden de Avrupa ülkelerine bilet temin ettikleri belirlendi. Sözde Afrika’ya gitmek için havalimanına giriş yapan ve güvenlik noktalarındaki aramalardan geçtikten sonra transit bölgeye ulaşan göçmenlerin, bu alanda sahte pasaportlarını ve kimliklerini çıkarıp o pasaportlar ve kimlikler üzerine aldıkları biletleri göstererek Avrupa ülkelerine uçtukları belirlendi.

6 binden başlıyor

Başta İstanbul olmak üzere Konya, Trabzon ve Malatya havalimanlarını kullanıp, kişi başı 6 bin ile 12 bin 500 euro arasında ücret karşılığında insan kaçırdığı belirlenen şebekeye 10 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Altı ilde düzenlenen operasyonlarda, şebeke üyelerinin adreslerinde üçü çalıntı, 45 pasaport, sahte pasaport yapımında kullanılan malzemeler ile 34 kişiye ait kimlik belgesi ve göçmenlerin kayıtlarının tutulduğu bir ajanda ele geçirildi. Ekipler, göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 33 bin 235 euro, 12 bin 510 dolar, 1000 riyal ve 11 bin lira paraya da el koydu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çoğunluğu Suriye ve İran uyruklu 23 kişiden 12’si tutuklandı.

7 kişi tutuklandı

Kaçakçılık ekiplerinin bir diğer operasyonu ise kara ve deniz yolu ile Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine göçmen kaçıran şebekeye yönelik oldu. İstanbul’un Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerinde göçmen sevk noktaları oluşturan şebekenin göçmenleri 5-6 kişilik gruplar halinde önce günübirlik olarak kiraladıkları “şok” evlerine yerleştirdiği, gece ise minibüs ve kamyonlara bindirerek Edirne, Çanakkale ve Marmaris gibi kara ve deniz sınırı olan yerlere götürdükleri tespit edildi. Şebeke’nin daha sonra da göçmenleri şişme bot ve teknelerle Yunanistan’a geçirdiği belirlendi. Şebekeye yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7’si tutuklandı, “Şok evler”de ve araçlarda bekletilen farklı uyruklarda 129 göçmen de Göç İdaresi’ne teslim edildi.