23.10.2019 - 18:26 | | AA
Bilim insanları şokta! İlk kez karşılaştılar...
Malezya'da bilim insanları, bir ormanda şebeklerin fareyle beslendiğini tespit etti.
Current Biology dergisinde yayımlanan bir araştırmada, Perak eyaletindeki Segari Melintang ormanında yaşayan domuz kuyruklu şebeklerin, türlerinin diğer örneklerinden farklı olarak palm meyveleri yerine fare yemeyi tercih ettikleri belirtildi.
2016'dan geçen seneye kadar davranışları gruplar halinde takip edilen şebeklerin, palm meyvesinden çok ormandaki fareleri yediği tespit edildi.
Dergiye konuşan araştırmacılardan Nadine Ruppert, şebeklerin fare tüketimini hayretler içinde gözlemlediğini belirterek "Bu kadar yüksek miktarda kemirgen hayvan avlayacaklarını veya bu kadar çok et tüketeceklerini hiç beklemiyordum." ifadelerini kullandı. (AA)
AB Sözcüsü: "Mültecilerin geri dönüşü güvenli ve gönüllü olmalı"Avrupa Parlamentosu'nda (AP) gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Maja Kocijancic "Mültecilerin geri dönüşü için şartlar sağlandığında bu güvenli, gönüllü ve insani bir şekilde olmalı" dedi.