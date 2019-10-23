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23.10.2019 - 18:26 | | AA

Bilim insanları şokta! İlk kez karşılaştılar...

Malezya'da bilim insanları, bir ormanda şebeklerin fareyle beslendiğini tespit etti.

Bilim insanları şokta! İlk kez karşılaştılar...

 

Current Biology dergisinde yayımlanan bir araştırmada, Perak eyaletindeki Segari Melintang ormanında yaşayan domuz kuyruklu şebeklerin, türlerinin diğer örneklerinden farklı olarak palm meyveleri yerine fare yemeyi tercih ettikleri belirtildi.

2016'dan geçen seneye kadar davranışları gruplar halinde takip edilen şebeklerin, palm meyvesinden çok ormandaki fareleri yediği tespit edildi.

Dergiye konuşan araştırmacılardan Nadine Ruppert, şebeklerin fare tüketimini hayretler içinde gözlemlediğini belirterek "Bu kadar yüksek miktarda kemirgen hayvan avlayacaklarını veya bu kadar çok et tüketeceklerini hiç beklemiyordum." ifadelerini kullandı. (AA)

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