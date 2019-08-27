Bilim insanlarÄ±ndan yeni PlÃ¼ton aÃ§Ä±klamasÄ±

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27.08.2019 - 18:20| AA

Bilim insanlarÄ±ndan yeni Plüton açÄ±klamasÄ±

Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay AjansÄ± (NASA) BaÅŸkanÄ± Jim Bridenstine, PlÃ¼ton'un statÃ¼sÃ¼yle ilgili uzun yÄ±llardÄ±r sÃ¼ren ihtilafa mÃ¼dahil olarak "PlÃ¼ton, gezegen olarak deÄŸerlendirilmeli." ifadesini kullandÄ±.Â

Bilim insanlarÄ±ndan yeni Plüton açÄ±klamasÄ±

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Business Insider'Ä±n haberine gÃ¶re, Colorado Boulder Ãœniversitesinde Hava-Uzay MÃ¼hendisliÄŸi Bilimleri binasÄ±nÄ± ziyaretinde konuÅŸan Bridenstine, "NASA yÃ¶neticisinin PlÃ¼ton'a bir kez daha gezegen dediÄŸini yazabilirsiniz. Ben buna inanÄ±yorum Ã§Ã¼nkÃ¼ bÃ¶yle Ã¶ÄŸrendim." dedi.

Â Bilim alanÄ±nda hiÃ§ tecrÃ¼besi olmamasÄ±na raÄŸmen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan NASA baÅŸkanÄ± olarak aday gÃ¶sterilen Bridenstine'i kongre Ã¼yeleri "deneyimsizlik olmak" ile eleÅŸtirmiÅŸti.

Â NASA yÃ¶neticilerinin genellikle ajans iÃ§inden veya benzeri askeri ya da bilimsel gelenekten gelen kiÅŸiler arasÄ±ndan atandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen haberde, Bridenstine'in ise eski kongre Ã¼yesi olduÄŸuna ve daha Ã¶nce donanma pilotluÄŸu yaptÄ±ÄŸÄ±na atÄ±fta bulunuldu.

ABD'li bilim insanÄ± Clyde Tombaugh'Ä±n 1930'daki keÅŸfinden bu yana PlÃ¼ton'un gezegen statÃ¼sÃ¼nde olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair tartÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

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Amca çocuklarÄ± arasÄ±nda silahlÄ± kavgaÄ°stanbul Sultanbeyli ilçesinde kuzen olduklarÄ± öÄŸrenilen iki grup arasÄ±nda silahlÄ± kavga çÄ±ktÄ±. Kavgada yaralanan 4 kiÅŸiden ikisinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi.
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