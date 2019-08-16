Bilimde güç birliği yaptılar

Törene İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ve iki üniversitenin rektör yardımcıları katıldı.

Protokol kapsamında iki üniversite arasında Ar-Ge, tasarım, inovasyon, girişimcilik, teknoloji tranferi, ulusal ve uluslararası destek programları gibi alanlarda ortak etkinlik ve çalışmaların yürütülmesi hedeflendi.