16.08.2019 - 08:06
Bilimde güç birliği yaptılar
Yaşar Üniversitesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında her türlü bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel çalışmaların geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
Törene İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ve iki üniversitenin rektör yardımcıları katıldı.
Protokol kapsamında iki üniversite arasında Ar-Ge, tasarım, inovasyon, girişimcilik, teknoloji tranferi, ulusal ve uluslararası destek programları gibi alanlarda ortak etkinlik ve çalışmaların yürütülmesi hedeflendi.