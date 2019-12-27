Bilişim Vadisi neresi? Nerede?

Bilişim Vadisi'nde deyim yerindeyse tarih yazılıyor. Yerli otomobil Bilişim Vadisi'nde tanıtılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok isim tanıtımda yer alırken vatadanlar da "Bilişm Vadisi neresi? Nerede?" diye soruyor.

BİLİŞİM VADİSİ NEREDE?

Bilişim Vadisi Muallimköy Mahallesi, Deniz Cd. No: 143-5, 41400 Gebze/Kocaeli'de yer alıyor.