‘Bilmeyen’ bilirkişi

Ferhunde A. üniversiteye dava dosyasına “Boğaziçi Üniversitesi mezunu inşaat yüksek mühendisi” unvanıyla rapor sunan Şefika K.’nın aslında bu unvana sahip olmadığını, bu nedenle disiplin soruşturması geçirdiğini öğrendiğini bildirdi.

Kaydı bulunamadı

Ferhunde A.’nın araştırmasına göre, Şefika K.’nın İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde de kaydı bulunmuyordu. İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Daire Başkanlığı’ndan da Şefika K.’nın “jeofizik mühendisi-inşaat proje yönetimi uzmanı” olduğu halde, hazırladığı bilirkişi raporunda “inşaat yüksek mühendisi” unvanını kullandığı gerekçesiyle uyarma disiplin cezası aldığını öğrendi. Ferhunde A. bu bilgiyi de üniversiteyle paylaştı. Bunun üzerine Boğaziçi Üniversitesi, savcılığa başvurdu. Dilekçede, Şefika K.’nın İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki davada hazırladığı raporda “B.Ü. Jeofizik.-İnşaat Y. Mühendis” unvanını kullandığı ancak kendisi adına Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenmiş lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgesi bulunmadığı anlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Şefika K. hakkında soruşturma başlattı. Şefika K.’nın bilirkişi raporu hazırladığı diğer davaların ne olacağı ise merak konusu.