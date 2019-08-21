BİLSEM adayları araştırıyor! Mülakat sonuçları nereden öğrenilir?

9 Ağustos 2019 tarihinde sona eren BİLSEM bireysel değerlendirmeler ardından BİLSEM adayları, mülakat sonuçları için meraklanmaya başladı. Mülakattaki başarılarını öğrenmek isteyen BİLSEM adayları, mülakat sonuçları için sabırsızlanıyor. BİLSEM sonuçları açıklandıktan sonra Kayıt hakkı elde eden adaylar 26 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını gerçekleştirebilecekler.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

BİLSEM mülakat sonuçları açıklandığında MEB'in http://meb.gov.tr/ adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.