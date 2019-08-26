BİLSEM kayıtları başladı! BİLSEM kaydı nasıl yapılır?

MEB tarafından BİLSEM'lere öğrenci tanılama ve seçme işlemleri üç aşamada yapıldı. Bu süreçte, belirtilen sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre gözlem formlarının doldurularak aday gösterilmesi, aday gösterilen öğrencilerin tablet bilgisayar ile grup tarama uygulamasına alınması ve grup tarama uygulaması sonucunda barajı geçen öğrencilerin yetenek alanlarına göre (genel zihinsel yetenek, resim, müzik) bireysel değerlendirmeye alınması aşamaları yer aldı.

Ülke genelindeki 160 BİLSEM'e yönelik sınavların ilk aşaması olan "grup tarama uygulaması"na 2018-2019 eğitim öğretim yılında 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinde yetenek alanlarına göre (genel zihinsel yetenek, resim, müzik) 896 bin 537 öğrenci aday gösterildi. Bu sayı, bir önceki senenin üç katı idi. Bu yüzden bireysel değerlendirme süreci beklenenden daha uzun sürdü.

BİLSEM KAYDI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos yani bugün kayıt yaptırabilecekler. BİLSEM kayıt işemleri 13 Eylül'e kadar bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıt yaptırabilecek.