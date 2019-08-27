BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? Son gün ne zaman?

BİLSEM bireysel yetenek sonuçları 21 Ağustos'ta açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrenci büyük sevinç yaşadı. Başarılı puan alanlar özellikle veliler şimdi "BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt bılmaya çalışıyor. İşte konu hakkındaki detaylı bilgiler...

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILIR?

BİLSEM bireysel yetenek sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir açıklamada bulundu. MEB kayıt tarihlerini ve kayıtların nasıl yapılacağını duyuruda belirtti. İşte o açıklama:

"Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130,

Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90,

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 70 olarak belirlenmiştir.

Bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihleri arasında bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar; 22-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır."