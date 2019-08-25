BİLSEM kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler tamamlandıktan sonra öğrencilerin erişimine açıldı. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt tarihleri de belli oldu. Peki BİLSEM kaydı nasıl yapılır?

BİLSEM KAYDI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül'de bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıt yaptırabilecek.