MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBİLSEM kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?
25.08.2019 - 15:43

BİLSEM kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

BİLSEM yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. BİLSEM sınavıyla okullara yerleşen öğrenciler, kayıtlarını ne zaman ve nasıl yapacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM kayıtları için tarihi duyurdu. İşte sabırsızlıkla beklenen o gün...

BİLSEM kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler tamamlandıktan sonra öğrencilerin erişimine açıldı. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt tarihleri de belli oldu. Peki BİLSEM kaydı nasıl yapılır?

BİLSEM KAYDI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül'de bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıt yaptırabilecek.

 

Boşanmak istemeyen uzman çavuş eşinin evini basıp kurşun yağdırdıYedi ay önce evlenen uzman çavuş, boşanmak isteyen eşinin evini basarak kurşun yağdırdı. Daha önceki eşinden olan çocuklarının önünde dehşet yaşayan kadını ölmekten polis ekipleri son anda kurtardı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Keşan'daki orman yangını 12 saatte söndürüldü

Keşan'daki orman yangını 12 saatte söndürüldü

Bu hafta hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

Bu hafta hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

Boşanmak istemeyen uzman çavuş eşinin evini basıp kurşun yağdırdı

Boşanmak istemeyen uzman çavuş eşinin evini basıp kurşun yağdırdı

BİLSEM kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

BİLSEM kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sıradaki Haber