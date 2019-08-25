25.08.2019 - 15:43
BİLSEM kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?
BİLSEM yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. BİLSEM sınavıyla okullara yerleşen öğrenciler, kayıtlarını ne zaman ve nasıl yapacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM kayıtları için tarihi duyurdu. İşte sabırsızlıkla beklenen o gün...
Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler tamamlandıktan sonra öğrencilerin erişimine açıldı. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt tarihleri de belli oldu. Peki BİLSEM kaydı nasıl yapılır?
BİLSEM KAYDI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül'de bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıt yaptırabilecek.